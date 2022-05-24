Оккупанты намерены форсировать реку Северский Донец. Противник попытается перейти водное препятствие на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника. Отметим, глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что после нескольких неудачных попыток российские войска боятся форсировать Северский Донец. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.