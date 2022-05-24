Гороскоп на последнюю неделю мая расскажет, кому звезды готовят сюрприз в романтической сфере и кого ждет настоящая удача в любви. У некоторых представителей зодиакального созвездия есть все шансы встретить свою вторую половинку или избавиться от разногласий с любимым человеком. Астрологи назвали главных счастливчиков в романтической сфере в конце мая. Кто они рассказали в SlovoFraza. Овен Чувственность Овнов будет на высоте, поэтому стоит больше внимания уделить романтической сфере. Можно заявить о себе тому, кто давно привлекает внимание. Или избавиться от разногласий в отношениях, которые существуют уже давно. Близнецы Планеты и звезды обещают успех в любви. Удача ждет тех, кто уже находится в отношениях – укрепление чувств, восстановление страсти, взаимные чувства, гармония и искренность. Но следует держать в руках свою импульсивность, чтобы не навредить. Дева Везение в любви обещают звезды и Деве в ближайшие дни. Они смогут влюбиться, привлечь внимание, произвести впечатление или очень легко выбросить из головы недостойного внимания. Все события обещают быть интересными и эмоциональными, но нужно меньше времени уделять переживаниям. Рыбы Конец весны принесет Рыбам множество положительных новостей в романтической сфере. Люди под этим знаком Зодиака входят в число самых романтичных и любящих, потому звезды обещают им раскрытие потенциала, новые знакомства или расцвет старых отношений. И важно – определиться с целями. Напомним, ранее мы писали о том, названы знаки зодиака, которых ждут денежные проблемы в конце весны. А также рассказывали о том, что названы главные счастливчики по знаку Зодиака до конца 2022 года.