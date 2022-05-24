В Нидерландах медики установили шесть случаев оспы обезьян у людей, некоторые из которых побывали на фестивале Darklands в Бельгии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM). Медики продолжают изучать новые образцы, чтобы максимально оперативно выявлять новые случаи, и снижать вероятность дальнейшего распространения. Во всех шести случаях обнаружение вируса говорилось о мужчинах, у которых имелись половые контакты с мужчинами. При этом врачи отмечают, что хотя вирус может передаваться половым путем, это не венерическое заболевание и не зависит от сексуальной идентичности. Оспа обезьян передается при контакте кожа к коже, а также при совместном использовании постельных принадлежностей. Вирус может попасть в организм через слизистую рота, носа или глаз, а также через открытые раны. Сиптомы оспы обезьян Люди с обезьяньей оспой болеют в среднем от 2 до 4 недель. У них часто, но не всегда, развивается лихорадка, мышечные боли и усталость. Затем на коже появляются бугорки, которые превращаются в волдыри. Затем пузырьки подсыхают и образуют медленно отпадающие корки. Пока не отпадут все струпья, больной обезьяньей оспой заразен для других. На это может уйти до 2-4 недель. Вот почему людей с положительным результатом теста на осп обезьян просят изолировать. Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 100 больных обезьяньей оспой в Европе и Северной Америке. Ранее в Минздраве Украины рассказали, как проявляется и передается человеку оспа обезьян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.