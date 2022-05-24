Сегодня, 24 мая, по всей территории Украины будет сухо и солнечно. При этом в некоторых регионах днем ожидается небольшое потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. Погода будет солнечной, облака лишь время от времени будут закрывать небо. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Сегодня на западе, а также в южных и центральных областях прогнозируется небольшое повышение температуры. Столбики термометров днем покажут максимально +24 градуса. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+8, днем +17+20 градусов; на западе ночью +4+7 градусов, а днем +20+24; в восточных областях ночью +3+6, днем +16+19 градусов; на юге страны ночью +6+12 градусов, а днем +20+22; в центральных областях ночью +5+7, днем +17+19 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо и безоблачно. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +18+20 градусов, а ночью +4+8 градусов. Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали небольшое потепление, которое придет в Украину с 23 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.