Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян не потребует срочной массовой вакцинации населения в мире. Исключением является Африканский континент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы не находимся в ситуации, когда мы двигаемся в направлении масштабной вакцинации населения", заявили в ВОЗ. Запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Там подчеркнули, что "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса". Ранее Бельгия стала первой в мире страной, где ввели трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Любой житель Бельгии, у которого будет обнаружен вирус, должен будет провести 21 день в изоляции. В настоящее время в стране зафиксировано три случая заражения обезьяньей оспой В мире обнаружено 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 находятся в стадии изучения. Вспышка оспы обезьян охватывает все больше стран в Европе. Министерство здравоохранения Украины назвало основные симптомы заболевания.