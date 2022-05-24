Командиры воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с сотрудниками военной контрразведки Федеральной Службы Безопасности России, осуществляющими надзор за ВС РФ, организовали массовое мародерство на оккупированных территориях.

Об этом сообщает в информации, переданной Guildhallукраинской разведкой.

«Установлено, что командиром 503 мсп 19 мсд 58 ЗА (в/ч 75394) полковником Евгением Малыгиным совместно с сотрудником ФСБ РФ Иваном Загуборным организовано масштабное мародерство и грабеж местного населения в оккупированном Мелитополе», — говорится в сообщении.

«Такие процессы уже привели к росту морально-психологического напряжения в подразделениях полка, личный состав обвиняет командование в постановке целей меродерства и вывоза награбленного в Россию превыше задач по ведению боевых действий. Ряд военнослужащих ищут возможности донести информацию о происходящем высшему командованию и готовы давать личные показания», — сообщили в разведке.

Напомним, ранее Службой Безопасности Украины был опубликован аудиоперехват разговора мародеров ВС РФ, которые сообщают друг другу, что представители ФСБ отбирают у них награбленное.