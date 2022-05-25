Чтобы получить обильный урожай сочной и полезной моркови, садовниками широко применяется подкормка будущих плодов. Для этого некие знатоки огородного дела заместо современных минеральных удобрений продолжают употреблять народные методы. Об этом сообщает Ukr.Media. Какие средства применяют для подкормки моркови Птичий помет Такой способ используют для хорошей подкормки на начальных этапах развития, поскольку в составе много полезных веществ. Послед разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 – вода), оставляют настаиваться в сутки, после чего снова разбавляют в той же пропорции. Готовым составом можно подпитывать почву между взорванными рядами. Настойка из сорняков Сорняки имеют в своем составе высокое содержание азота и калия. Начинать готовить настойку нужно заранее – за 3 недели до использования. Листья сорняков укладывают в емкость и на 3/4 заливают горячей водой. Открытую емкость оставляют на солнце, пока она не перестанет пениться – занимает это 2-3 недели, при этом содержимое нужно периодически перемешивать. Полынь может дать неприятный запах, который легко нейтрализовать настойкой валерианы, которую можно добавить в емкость. Готовую настойку разбавляют водой в пропорции 1 к 10 (где 10 – вода) и опрыскивают всходы. Зола У золы высокое содержание натрия, калия и магния, хорошо подпитывающего корнеплод и защищающего от вредителей. Использовать золу можно следующими способами: разрыхлить землю и засыпать золой по 250 граммов на 1 квадратный метр, после чего полить водой; развести золу в воде (на 10 литров воды 100 г золы), дать настояться в день, затем аккуратно полить всходы под корень, при этом избегая попадания на листики. Поливать и опрыскивать можно только в прохладную безветренную погоду. Если лето жаркое, то полив можно проводить только рано или на закате — во избежание стресса и возникновения у растения заболеваний. Раньше мы рассказывали, что положить в лунку с помидорами, чтобы убирать урожай до самых холодов. А также писали о посевном календаре на июнь 2022 года и рассказывали, что нужно успеть посадить, и когда запрещено работать с землей.