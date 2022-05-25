Сегодня, 25 мая почти по всей Украине сухо, местами воздух прогреется до +26. При этом на мероприятие вернутся дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей стране без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8+10, днем +19+24 градусов; на западе ночью +9+14 градусов, а днем +22+26; в восточных областях ночью +6+9, днем +19+21 градусов; на юге страны ночью +9+13 градусов, а днем +19+24; в центральных областях ночью +7+9, днем +20+26 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23+25, ночью +8+10 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.