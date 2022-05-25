Российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Становится только хуже. То, что делают решисты — это трудно описать словами. Орки убивают наши города, уничтожают все вокруг. Северодонецк — еле живой. Областной центр забросали авиабомбами", — рассказал Гайдай. При этом он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается. Там уже работают вражеские ДРГ. "Россия стянула в область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие", — добавил глава Луганской ОВА. Напомним, ранее стало известно, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине. Также мы писали, что российская армия не оставляет попыток прорваться в Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. В настоящее время обострились боевые действия в районе Бахмута. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.