Стоимость порошка продолжает расти, поэтому многие люди хотят сэкономить. Однако, как оказалось, можно сделать домашний стиральный порошок, который будет не хуже магазинного. Как легко и быстро его сделать — читайте ниже . Что понадобится Для приготовления домашнего стирального порошка нужно взять 5 кусков хозяйственного мыла. Мыло нужно перетереть на терке и в полученную стружку всыпать столько же соды. Можно использовать обычную пищевую, или заменить ее кальцинированной. В частности, чтобы в результате порошок получился ароматнее, нужно добавить туда ароматизатор. Лучше всего для этого подойдет любое эфирное масло. 15 капелек масла, вполне достаточно для такого объема домашнего порошка. Дальше все нужно перемешать. Также нужно взять стеклянную банку и засыпать полученный порошок. Чем такой порошок лучше В таком порошке нет фосфатов и других ненужных веществ. Он безвреден и хорошо отстирается. Важно, что банку с порошком нужно закрыть и хранить можно в ванной рядом с другой бытовой химией. Как применять порошка Такой порошок засыпают не в отсек, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошка вполне хватает на 4-х литровый барабан. При стирке таким порошком, белье получается мягким и свежим. Что важно знать насыпать порошок необходимо аккуратно, чтобы не распылить его по помещению; чтобы защитить кожу рук от агрессивного действия средств для стирки, следует пользоваться резиновыми перчатками; если средство вызывает аллергию, необходимо его заменить другим; не желательно располагать стиральную машинку на кухне: испарение от порошка при его засыпании в устройство попадут на продукты и кухонную утварь; открытую упаковку с порошком следует герметично закрывать в полиэтиленовый пакет. Раньше мы сообщали, как сделать дешевый порошок в разы эффективным. Также мы писали о простом способе, который предотвратит выцветание одежды при стирке.