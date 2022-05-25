Монобанк решил вернуть кредитные лимиты своим клиентам. Однако для этого есть одно важное условие – изменение ставки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале Олег Гороховский. Кредитные лимиты на картах Монобанка были ограничены в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Были остановлены все сделки в счет кредитных средств. Позже в Монобанке пересмотрели это решение и вернули кредитные лимиты на картах своих клиентов. Но с ограничениями в 10 тысяч гривен. Кроме того, кредитными средствами можно было рассчитаться только за покупки в магазинах или пополнить счет мобильного телефона. Снимать наличные денежные средства с кредитных карт было запрещено. А теперь в Монобанке решили вернуть все кредитные лимиты в том объеме, который был у клиентов до начала войны. Но есть одно условие. "Мы хотим возобновить карточное кредитование, но та ставка, которая сейчас на картах (1,6% в месяц), не дает нам это сделать", – написал Гороховский. Он предложил вернуть кредитную ставку на тот уровень, который был у клиентов банка до войны. "Поэтому со следующей недели мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты позволяют установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия (3,1% в месяц) в обмен на увеличение кредитного лимита", — пояснил глава Монобанк. Напомним, ранее мы писали о том, что Гороховский обратился в НБУ из-за курса доллара. А также рассказывали о том, что Monobank вернул важные для украинцев сервисы.