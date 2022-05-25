Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отбили 3 вражеских атаки. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток". В течение 24 мая противник совершил 3 атаки украинских позиций. Все попытки оказались неудачными. По скоплению личного состава и техники артиллерия ВСУ нанесла удар. За последние сутки украинские военные на Донбассе уничтожили: личного состава – до 180; танков – 2; БМП – 5; БТР – 3; артиллерийских систем – 3; минометов – 3; беспилотников – 3. Напомним, как ранее отметили в Минобороны Украины, наиболее горячие точки на фронте находятся в Донецком и Славянском направлениях. Отметим, что с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.