В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА. Отмечается, за последние сутки по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на херсонское направление. Кроме того, кафиры установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто. Напомнив, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд русских оккупантов. Число пострадавших и погибших уточняется. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.