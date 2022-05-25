Российские войска атаковали Запорожье. Утром кафиры запустили по городу четыре ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА. Отмечается, что ракету успела сбить система ПВО. "Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбила ПВО. Сейчас обследуется пораженная территория. На месте происшествия работают соответствующие службы", — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 22 мая российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел Запорожской области. 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.