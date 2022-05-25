Даже после прекращения огня на территории Украины, Россия останется угрозой миру на континенте. Такое мнение министр иностранных дел Польши Збигнев Рау озвучил на встрече с немецкой коллегой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Глава польского МИД не верит в мгновенное превращение России в мирное государство после прекращения огня в Украине. Дипломат признал, что опасается вторжения российских войск в Польшу или другую страну восточного фланга НАТО. "Мнение о том, что Россия изменится немедленно после согласования режима огня, является мечтой. Она будет оставаться угрозой миру в Европе", – заявил Рау. Ради европейской безопасности Польша и Германия, по мнению министра, обязаны приложить усилия для "стратегического поражения" РФ. Ею станет восстановление Украиной контроля за всей признанной миром территории. Ранее президент Зеленский назвал освобождение захваченных после 24 февраля территорий условием восстановления переговоров с РФ. Финальное соглашение, по его мнению, должно быть согласовано двумя президентами. К слову, президент Польши Дуда исключил успех давления Запада на Киев для уступок РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.