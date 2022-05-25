ПриватБанк предупредил украинцев об очередной мошеннической схеме. Прикрываясь выплатой пособия от государства, преступники пытаются похитить личные и финансовые данные граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка. По данным службы безопасности банка, мошенники начали распространение из-за соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карт" под предлогом выплаты пособия от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для проверки карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для хищения финансовых данных. "ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", — говорится в сообщении. Банк уже обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов. Напомним, ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.