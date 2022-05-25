К вечеру 24 мая враг снова обстрелял пограничные Сумской области. Стреляли в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи и Толстодубово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север". "Около 17:05 — 17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходы) с территории России в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета. Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", — говорится в командование. Там добавляют, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Напомним, вчера, 24 мая, российские военные открыли огонь по селу Мезеновка Сумской области. Под обстрелы потребовали старое хозяйственное здание и жилой массив. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.