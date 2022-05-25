Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу планов Турции начать новые военные операции вдоль южной границы Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В США заявили, что любое новое наступление на севере Сирии подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу американские войска. "Мы глубоко озабочены сообщениями и обсуждениями потенциального усиления военной активности на севере Сирии и, в частности, ее влияния на тамошнее гражданское население", – заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он добавил, что США понимают опасения Турции относительно безопасности на южной границе, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ. В понедельник, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные зоны глубиной 30 км для борьбы с террористическими угрозами в этих регионах. Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входящие в состав альянса "Демократические силы Сирии"). Турция хочет получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от газа из РФ и разорвать связи с Путиным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.