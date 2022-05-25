Услуга проката машин пользуется высоким спросом. Это отличная возможность составить о себе высокое мнение, оперативно добраться в нужную точку области и все это по доступной цене. Особой популярностью пользуется аренда авто Киев посуточно предлагает воспользоваться сервисом Narscars. Подобная услуга выделяется как множеством достоинств, так и особенностей о которых не стоит забывать.

Преимущества предоставления услуги

Среди наиболее ярких моментов выделяются такие:

нет необходимости содержать собственное транспортное средство, если не часто ими пользуетесь;

легко можете воспользоваться дополнительной машиной в случае непредвиденной ситуации, например поломки или планового технического осмотра;

возможность протестировать конкретную модель в реальных условиях в городе и за его пределами;

аренда возможна как с водителем, так и без.

Все что нужно от клиента — предоставить паспорт, ИНН и водительское удостоверение, подтверждающие как минимум двухлетний опыт.

Как выбрать автомобиль?

Для этого необходимо открыть каталог сервиса и подобрать наиболее привлекательный вариант. Чтобы упростить выбор, необходимо воспользоваться вспомогательными фильтрами поиска:

класс машины;

тип используемого топлива;

вид трансмиссии.

Единственное, о чем стоит помнить — чем выше класс авто, тем больше стоимость суточной аренды. Если желаете сэкономить, но необходимо конкретное авто, стоит продлить услугу. Чем дольше пользуетесь услугами проката, тем ниже среднесуточная стоимость.

Вы сможете забрать автомобиль в той точке города, которая удобна в конкретный момент. Это может быть офис прокатного сервиса, любая точка города, вплоть до домашнего адреса. Правило актуально и при возврате транспортного средства.