Россия практически готова к переговорам с Украиной. Возобновление диалога возможно по двум причинам, одна из них – это адекватное восприятие российских элит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. "Кремль, безусловно, готов (возобновить переговоры, — ред.). Они об этом говорят. Почему? Потому что сейчас началась кампания "а давайте заморозим конфликт". Безусловно, они хотят переговоры", — сказал он в эфире общенационального телемарафона. По его словам, в случае прекращения огня и заморозки конфликта, Россия окажется в выигрышной позиции. Подоляк добавил, что сейчас стоит задача заставить Москву адекватно воспринимать этот мир. Он подчеркнул, что российские войска уже три месяца воюют в Украине и будут здесь находиться до тех пор, пока не потеряют максимальное количество людей. "Переговорный процесс может быть разблокирован по двум причинам. Первая – когда президент Украины скажет Вот у вас есть Дорожная карта, которую мы понимаем где и какую позицию можем получить", – продолжил он. Вторая причина возобновления переговоров – это готовность России и в первую очередь ее политических элит адекватно себя воспринимать. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по прекращению войны только с Владимиром Путиным. Напомним, накануне в России заявили, что готовы вернуться к мирным переговорам с Украиной, но только после смены позиции украинской стороной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.