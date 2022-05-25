Осужденного пожизненно военного РФ Вадима Шишимарина могут задействовать в обмене пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в эфире телемарафона. "У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия", — заявила Венедиктова. При этом она подчеркнула, что Украина будет двигаться в этом вопросе сугубо в правовом поле в рамках стандартов международного гуманитарного права. Напомним, ранее российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя Сумской области. Позже Киевский суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством и приговорил его к пожизненному сроку заключения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.