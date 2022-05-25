За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники и пара специальных бронированных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении за день уничтожили шесть беспилотников типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA". Отметим, что с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.