"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 25 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 25 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, "Укрзализныця" изменила условия продажи билетов на пассажирские поезда. У украинцев появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" изменила график движения ряда пассажирских поездов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.