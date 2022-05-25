Утром 25 мая кафиры нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сообщается, что крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, получившее серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. В Криворожском районе ночью снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Апостол также частично находится без света. К счастью, пострадавших в результате удара РСЗО нет. Отметим, что с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.