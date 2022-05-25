Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили возобновление страны и вступление в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter. Глава государства отметил, что беседа состоялась в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи станет помощь Украине. "Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", — добавил Зеленский. Напомним, ранее во Франции заявили, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, и Киеву нужно прислушаться к предложению об альтернативных союзах. Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассчитывают на получение статуса кандидата в ЕС уже в июне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.