26 мая православные чтят День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, пострадавших за веру во время гонения христиан при императоре Антонине. Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы – читайте дальше в материале Styler. В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Мученица Гликерия Ираклийская, чью память чтят 26 мая православные христиане, жила много столетий тому назад – во 2 веке при императоре марке Аврелии Антонини. В старинных рукописях приводится описание чуда Святой Ираклийской Гликерии. Гликерия, как пишут древние рукописи, была дочерью бывшего римского градоначальника Макария, переселившегося с семьей из Рима в Траянополь. Она рано осиротела, приняла христианскую веру и дала обет безбрачия. В народе Ликерия получила прозвище комарница, потому что крестьяне заметили, что с этого дня появляются комары. В народе считали, что насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер относит на южные моря. Главные приметы 26 мая На Гликерию прилетают комары. На Гликерии одного комара убьешь – дюжина прибавится. С Гликерии-комарницы жди потепления. Когда комар не жив, тогда май сухой. Комара нет – овса и травы не будет. Комары вьются – до солнечного дня. Большой комар – до хорошего года. Появились комары – жди тепла и дождя. Появились комары – пора сеять рожь. Многие комары – быть хорошему овсу и травам, комара нет – овса и трав не будет. Многие комары – готовь под ягоды много коробов, много мошек – готовь по грибы корзинку. Что нельзя делать в этот день Нельзя тратить много денег в этот день В этот день запрещается бездельничать Не следует оставлять волосы на расческе. Считается, что могут наступить семейные проблемы. Скопившиеся волосы следует выбросить, причем сделать это в проточную воду. Это может быть река или канализация. Нельзя бить посуду в эту дату. Считается, что делать это нельзя ни специально, ни случайно. Не отдавайте свои вещи другому человеку в этот день. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Читайте на "Цензор.НЕТ", что синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.