Компания Google сообщила несколько российских провайдеров телекоммуникационных услуг о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Цифровой гигант перестанет обслуживать компании, подвергшиеся санкциям ЕС и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ". От серверов Google уже отключили такие компании, как "Радиосвязь", "Фокус Лайф", "МФТИ Телеком" и пр. Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к своим сервисам . На них сохраняется контент, запрашиваемый пользователем, чтобы сократить время доступа пользователей определенного региона к популярному контенту. Благодаря этому провайдерам удается снизить объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру. Напомним, что Google с начала войны на территории Украины предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками. Также ранее сообщалось, что Google заблокировал все платежи с территории России. Ограничение распространилось на банковские карты разных платежных систем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.