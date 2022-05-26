Космический корабль Starliner разработки Boeing успешно вернулся на Землю в ходе своего второго полета, приземлившись в штате Нью-Мексико. Тестовый беспилотный полет в Международную космическую станцию (МКС) длился пять дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. Посадка была произведена с помощью трех парашютов. Перспективный корабль доставил на МКС 360 кг разных грузов. При общей массе 13 тонн, Starliner рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет в 60 часов. Космический аппарат был запущен с мыса Канаверал 21 мая. В ходе полета два двигателя из 12 отключились, но оставшиеся взяли на себя их функцию. Перед стыковкой Starliner продемонстрировал свои возможности по маневрированию в открытом космосе. Планируется, что следующий полет нового аппарата станет уже пилотируемым, и Starliner доставит на МКС международный экипаж. Ранее сообщалось, что дата запуска космического корабля Starliner переносилась. Причиной переноски запуска космического корабля Starliner стали технические неполадки в двигательной установке аппарата. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.