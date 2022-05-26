Российские военные проводят командно-штабные учения в Белоруссии. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории сохраняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ. По его данным, мобилизационные учения кафиры проводят совместно с личным составом воинских частей вооруженных сил Беларуси. "На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", — говорится в сообщении. Также идет ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил РФ, которые привлекались к ведению боевых действий в Украине. Кроме того, проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями. Напомним, РБК-Украина писала, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты. Еще 5 мая Александр Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не планирует участвовать в войне против Украины. Однако 22 мая стало известно о том, что к границе с нашей страной были приближены российские "Искандеры". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.