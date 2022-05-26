За время полномасштабной войны кафиры депортировали уже 230 тысяч детей. Россия желает уничтожить украинскую нацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника постпреда Украины при ООН Сергея Дворника во время заседания Совбеза. Он назвал похищение и депортацию детей современным проявлением колониализма. "Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей среди 1,4 млн. граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", — отметил Дворник. Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома. Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн. стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн. выехали из Украины как беженцы. "Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", — отметил Дворник. Напомним, Российская Федерация запрещает депортированным украинцам проживать в Крыму. Принуждает их к получению русского паспорта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.