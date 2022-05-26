Сегодня, 26 мая, по всей территории Украины ожидается сильный ветер. Местами прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью на Правобережье, днем на Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с, днем по Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13, днем +18+21 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +20+25; в восточных областях ночью +9+12, днем +21+24 градусов; на юге страны ночью +10+14 градусов, а днем +21+26; в центральных областях ночью +11+13, днем +19+23 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометра ночью покажут +12+14, днем +19+21. Напомним, сегодня в Украине объявляли штормовое предупреждение. Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.