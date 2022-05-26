23 мая в центре Ивано-Франковска вспыхнул конфликт между прохожим и уличными музыкантами. Причиной спора стало исполнение русской песни. Прохожий сделал замечание, что переросло в словесную перепалку и драку.

Как сообщает «Галицкий корреспондент», прохожий сделал замечание, что переросло в словесную перепалку и даже пинки.

Этот случай уже прокомментировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и поручил муниципалам быть внимательнее.

“Я вчера смотрел какое-нибудь видео. Надо тому хлопу адвоката наверняка найти. Тот, кто дал москалю по писку», — сказал мэр.

Он, в частности, обратился в Муниципальную инспекцию: «Вы контролируйте такие вещи. А что они здесь по-москальски поют песни?».

Также Марцинкив поручил узнать, есть ли заявление в полиции.