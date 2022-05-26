"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 26 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 26 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, у пользователей "Укрзализныци" появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Речь идет о 21 рейсе. Билеты можно приобрести на сайте Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах УЗ (рейсы по Украине) и в кассах всех вокзалов. Мы также писали, что Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев. С 1 июня пассажиры из Украины смогут бесплатно ездить только по маршрутам из нескольких городов Польши. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.