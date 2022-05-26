НАТО или Совет Безопасности ООН должны предоставить необходимые военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы в целях организации безопасных гуманитарных коридоров для поставок зерна из портов Украины. Другим действенным способом являются поставки Украине необходимого вооружения для нейтрализации российского флота в Черном море.

Об этом в комментарии Guildhall заявил вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас.

«Деблокада украинских портов — задача не только самой Украины, но и прямая ответственность всего мира. Перевозка необходимых 20 млн. тонн зерна теоретически возможна тремя путями: через Польшу и порты Балтийского моря, через Белоруссию и порты Балтийского моря или путем деблокады портов Черного моря. Через Польшу можно перевозить только около 1,5 миллиона тонн в год из-за ограничений железнодорожной инфраструктуры. Теоретически, через Клайпедский порт можно было бы перевезти около 8 млн тонн зерна, но логистика через Беларусь может быть политически сложной. Таким образом, единственное решение необходимого объема — разблокировать морской путь из Украины», — заявил политик.

«Разблокировать порты можно только путем нейтрализации действующих там российских военных кораблей. Есть только два способа сделать это. Либо НАТО, либо Совет Безопасности ООН должны предоставить соответствующие военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы, необходимые для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров для вывоза зерна, либо украинцы должны быть оперативно обеспечены адекватным вооружением для нейтрализации российского флота в Азовском и Черном морях», — считает Паулюс Саударгас.

«Несмотря на угрозу эскалации, теоретически возможен такой гуманитарный коридор — морской коридор из Украины в Румынию и Турцию. Однако необходимо учитывать не только угрозы нападения России, но и минную опасность. Поэтому нужен конвой кораблей — кораблей, которые бы не только защищали сухогрузы от нападения, но и специальные саперные корабли, которые расчищали бы путь от мин. По этой причине следует сформировать коалицию государств под флагом ООН и сопровождать грузовые суда по таким гуманитарным, охраняемым военными кораблями коридорам», — подытожил вице-спикер Сейма Литвы.

Ранее с заявлениями о необходимости принятия мер международным сообществом для деблокады украинских портов выступил ряд мировых политиков в США и Европе, а также депутаты Европарламента.

Госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне с Украиной. По его словам, РФ держит в заложниках поставки не только в Украину, но и многим странам мира. Блинкен призвал страну-агрессора прекратить блокаду украинских портов, что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.

Депутат Большого национального собрания Турции от Демократической народной партии Ридван Туран заявил, что блокада украинских портов является недопустимой и должна быть снята. Такая блокада со стороны РФ уже привела к росту цен и усложнению обеспечения продовольствием в Турции, и приведет к серьезному продовольственному кризису в различных странах мира.

Парламентская группа ХДС/ХСС в немецком Бундестаге заявила, что осуждает блокаду украинских портов со стороны РФ, являющуюся трагедией для всего мира. Немецкие депутаты призывают НАТО, ЕС и правительство Германии усилить давление на логистические возможности РФ для деблокады украинских портов.

Член Сената Франции, представитель группы «Зеленых» Мелани Фогель заявила о поддержке требований в адрес России о деблокаде украинских морских портов.

Глава комитета по иностранным делам парламента Дании (Фолькетинга) Бертель Гордер, отвечая на вопрос о необходимости ввода кораблей НАТО в акваторию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства, заявил, что надеется, что это возможно, но подчеркнул, что опасается, что такой шаг зависит от мирных договоренностей.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что действенным шагом может стать ввод кораблей НАТО в акваторию Черного моря для деблокады морских портов Украины и обеспечения безопасного торгового судоходства, так как Россия не посмеет атаковать корабли Североатлантического альянса.

В свою очередь, также депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что проблема блокады украинских портов является проблемой международного уровня и требует международного вмешательства для ее решения. По его словам, Организация Объединенных Наций должна предоставить план решения проблемы, к примеру, ввести суда под эгидой ООН в акваторию Черного и Азовского морей и обеспечить безопасный морской конвой для транспортировки украинского зерна и агропродукции в третьи страны.

