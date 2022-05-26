Есть тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия по этому направлению уже активизировались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И, которое опубликовала пресс-служба ведомства. Как сообщается, министр иностранных дел Китая и глава МИД Франции Катрин колонна в четверг в ходе телефонного разговора выразили обоюдную готовность совместно способствовать мирному разрешению войны в Украине. "С одной стороны, конфликт затягивается и становится все сложнее, с другой – призывы к возобновлению мира все более настойчивы, а усилия по содействию мирным переговорам активизируются", – заявил он. По словам Ван И, в трансформации кризиса наступил ключевой момент, когда международное сообщество должно срочно проявить солидарность и способствовать продвижению мирных переговоров между Украиной и РФ. "Необходимо оказывать этому активное содействие, а не подливать масла в огонь", — подытожил он. Напомним, ранее Ван I в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь. Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодняшний день переговоры не ведутся ни в коем виде. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности отвести свои войска на позиции по состоянию на 24 февраля 2022 года. Также президент Украины заявил, что он готов лично встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.