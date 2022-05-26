Все больше жителей Николаевской области начали возвращаться домой, несмотря на опасность и ежедневные обстрелы со стороны российских военных. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире телемарафона. "Сейчас жители возвращаются в Николаев и вообще, по всей области. Многие люди едут обратно домой, хотя и понимают, что это рискованно. Возвращаются по разным объективным причинам, потому что уже устали жить на чужбине", — отметил Ким. При этом он заявил, что обстрелы области проходят регулярно, хотя он не видит в этом особого смысла. По его словам, с военной точки зрения смысла нет, но с политической – такие действия создают ежедневную угрозу для местных жителей, чтобы они уезжали. "А потом на российском телевидении можно сказать — смотрите, оттуда все мирные жители уехали. Остались только сидящие в Николаеве нацисты и бандеровцы. Поэтому можно стрелять из тяжелой артиллерии", — объяснил Ким. Глава ОВА заявил, что с начала полномасштабной войны в Николаевской области повреждено или уничтожено более 3500 зданий. В настоящее время основная проблема в области – это отсутствие работы, поскольку бизнес пока не возобновил деятельность. Напомним, в Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и попытались захватить наблюдательный пост. Мы также писали о том, что в Николаевской области разрешили продажу алкоголя в будни, но есть нюансы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.