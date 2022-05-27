27 мая 2022 года православная церковь упоминает о святом Исидоре. Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы – читайте дальше в материале Styler. Наши предки называли день "Огуречником", поскольку 27 мая был днем посева огурцов. Считается, что огурцы, посаженные на Сидоре, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут. Кстати, урожай огурцов предполагали и по погоде этого дня . Да, если день выпадал ясный, то летом будет в достатке овоща. Кроме огурцов, 27 мая высаживали лен. Первый посев льна приурочивали к первой ковке кукушки. Народные приметы на 27 мая Наши предки в этот день следили за облаками. Прилетели стрижи – значит, впереди теплые дни. Теплая погода – огурцы хорошо уродят. Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай, плохой урожай же обещает пасмурная погода в этот день. Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной. Что нельзя делать 27 мая В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночлег, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью. Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер. Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе. Именины сегодня отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Читайте на "Цензор.НЕТ", что синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.