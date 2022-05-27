Международное сообщество должно оказать давление на Россию для деблокады портов Украины, предоставить помощь в разминировании акватории Черного моря и обеспечить безопасность для коммерческих судоходных маршрутов. Участие Турции в этом вопросе является ключевым.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Великобритании, экс-генеральный солиситор Англии и Уэльса Джонатан Джаноглы.

«Я, безусловно, поддерживаю требование в адрес России разблокировать морские порты Украины. Некоторые члены международного сообщества справедливо предоставляют Украине морские ракетные комплексы, которые оттеснили российский флот от берегов Украины тем не менее могут обеспечить повышенный наступательный потенциал», — заявил британский парламентарий.

«Международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она разблокировала украинские порты, и чтобы обеспечить безопасные поставки продовольствия, в том числе в развивающиеся страны. Для этого необходимо оказать международную помощь в борьбе с российскими и украинскими минами в Черном море. И обеспечить безопасный проход для коммерческих судоходных маршрутов. Участие Турции в этом процессе будет жизненно важным», — подытожил Джонатан Джаноглы.

Ранее с заявлениями о необходимости принятия мер международным сообществом для деблокады украинских портов выступил ряд мировых политиков в США и Европе, а также депутаты Европарламента.

Госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне с Украиной. По его словам, РФ держит в заложниках поставки не только в Украину, но и многим странам мира. Блинкен призвал страну-агрессора прекратить блокаду украинских портов, что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.

Депутат Большого национального собрания Турции от Демократической народной партии Ридван Туран заявил, что блокада украинских портов является недопустимой и должна быть снята. Такая блокада со стороны РФ уже привела к росту цен и усложнению обеспечения продовольствием в Турции, и приведет к серьезному продовольственному кризису в различных странах мира.