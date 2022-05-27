Брюссель на уровне консультаций рассматривает возможность массового ограничения скоростного режима, чтобы сократить потребление топлива в условиях надвигающегося энергетического дефицита. Предложение получило широкую критику со стороны германских автомобильных ассоциаций. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Pravda.Sk. В Брюсселе ожидают, что ограничение максимальной скорости в городах и на трассах снизит потребление бензина и дизельного топлива. В качестве предполагаемого сценария рассматривается введение временных ограничений. Предполагается, что первые новые ограничения могут ощутить водители Австрии и Германии, где существуют магистрали без скоростного лимита. На автобанах в этих странах могут быть введены ограничения в 130 км/ч. В свою очередь, анализ дорожного движения в Германии показал, что введение таких мер даст очень ограниченный результат. Почти 80% водителей не ездят быстрее 130 км/ч и только два процента ездят быстрее 160 км/ч. сотрудников на отдаленную форму занятости. Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение по эмбарго на российскую нефть. Это может произойти до конца этого месяца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.