Приютившие внутренне перемещенных лиц могут получить компенсацию из государственного бюджета. Размер пособия составляет 450 гривен за одного человека в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции). Для получения денег необходимо: подать заявление в бумажной или электронной формах в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных, добавляя копии документов, удостоверяющих их лицо; в течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают. Получить компенсацию могут только граждане Украины в возрасте от 18 лет, являющиеся владельцами жилых помещений и безвозмездно размещающие в них ВПЛ. Размер денежной помощи составляет 450 гривен за одного человека в месяц. Минреинтеграции дополнительно информирует, что в Украине действует проект "Там, где вас ждут", помогающий украинцам эвакуироваться поездом и найти убежище. Доступна интерактивная карта со свободными местами в областях. Кроме этого, для поиска бесплатного жилья можно воспользоваться платформой "Помогай" или позвонить по телефону на номер "горячей" линии 0 (800) 332 238. Также с помощью веб-ресурса "Приют", выбрав опцию "Найти жилье", можно просмотреть имеющиеся предложения предоставления бесплатного жилья по всей Украине и связаться с его владельцем. Ранее РБК-Украина рассказывала о доступных программах международной помощи для внутренне перемещенных лиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.