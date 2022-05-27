Ночью и ранним утром оккупанты нанесли несколько ударов по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Как сообщил руководитель главы Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко. Напомним, что 18 мая в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские кафиры нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.