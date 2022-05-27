На Слобожанском направлении армия РФ наносит огневое поражение, а также производит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного наступления подразделений украинских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также противник осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Как сообщалось, российские кафиры значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой производится эвакуация, полностью простреливается. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.