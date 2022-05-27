Российские кафиры продолжают продвигаться к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута. Однако темпы наступления замедляются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Российские войска в ближайшие дни попытаются полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск. Оккупанты постараются отвести свои силы на север, чтобы защитить наземные линии связи вблизи Изюма. Армия РФ в четверг, 26 мая, продолжала наступление в районе Северодонецка, в ближайшие дни оккупационные войска будут пытаться оцепить города Северодонецк и Лисичанск, чтобы получить тактическое преимущество. Российские войска пытались взять под контроль Устиновку, примерно в 15 км к юго-востоку от Северодонецка. Украинские войска укрепили свои позиции в районе Золотое-Орихово, где их оцепили российские войска. Также войска РФ продолжали продвижение в Донецкой области к югу и западу от Попасной. Войска так называемых "ДНР" и "ЛНР" утверждали, что взяли под полный контроль Светлодарск и Медную Руду, населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои продолжаются у Камышевахи, Почечного, Берестового, Белогоровки, Покровского, Клинового, Липового и Нагорного. Российские войска также провели неудачные операции в районе Донецка в районе Авдеевки и продолжали обстреливать к северу и северо-западу от города. У границы Харьковской и Донецкой областей войска РФ безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма. В оккупированных районах Южной оси (Херсонская, Николаевская и Запорожская области) россияне готовят третью линию обороны для укрепления долгосрочного контроля и отражения возможных контрнаступлений Украины на Херсон. Как сообщалось, российские кафиры значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается. Ранее на этой трассе под артиллерийский огонь попала съемочная группа AFP. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.