Сегодня, 27 мая, на большей территории Украины будет сухо с переменной облачностью. Только в западных и северных областях будут идти дожди и возможны грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня в Украине без осадков. Лишь в северных и большинстве западных областей днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами шквалы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13, днем +19+22 градуса; на западе ночью +10+13 градусов, а днем +20+26; в восточных областях ночью +10+12, днем +21+24 градуса; на юге страны ночью +10+16 градусов, а днем +22+27; в центральных областях ночью +10+13, днем +21+24 градуса. Погода в Киеве Днем в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометра ночью покажут +12+14, а днем +20+22. Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине принесет ощутимое похолодание в эти выходные, 28-29 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.