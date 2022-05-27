Противник пытается развить наступательный успех на Бахмутском направлении, а также прилагает все усилия, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать обороняющиеся подразделения от основных сил украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Лиманском направлении российские войска ведут активную разведку, а также при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман Донецкой области. Как сообщалось, российские кафиры значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой производится эвакуация, полностью простреливается. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.