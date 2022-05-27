США ведут переговоры с Украиной об опасности эскалации в Россию. Это может произойти в случае удара новым вооружением вглубь российской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Крайне щекотливые закулисные обсуждения не налагают явных географических ограничений на использование имеющихся в Украине вооружений, но направлены на достижение общего понимания опасности эскалации, отметили три американских офицера и дипломатические источники агентства. "У нас есть опасения по поводу эскалации, но все же мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", – сказал один из трех американских офицеров. Офицеры говорят, что администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность поставки Киеву высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), которая в зависимости от типа боеприпасов может иметь дальность стрельбы до нескольких сотен километров. Еще один официальный представитель США, также пожелавший остаться анонимным, отметил, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание использования определенных западных вооружений. Напомним, вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине оружия, способного нанести удар по территории России, может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации". РБК-Украина писала о том, что США не желают поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, чтобы не затягивать войну. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.