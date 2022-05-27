Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Однако для этого следует остановить все военные действия в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по экономике Олега Устенко. По словам Устенко, российская сторона изначально агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на запад. "РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", — отметил Устенко. По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые появляющиеся в Черном море корабли. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко. По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море". Напомним, на начало мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером назвал условие разблокировки украинских портов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.