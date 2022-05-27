Соединенные Штаты конфисковали 100 тысяч тонн иранской нефти, перевозимой на российском судне у греческого острова Эвия в Эгейском море. Груз был изъят из-за нарушения иранских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. После судебного решения о нарушении санкций, нефть из танкера перегружается в емкости порта Каристос на острове Эвия в Эгейском море. Танкер Lana перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС. Раньше танкер назывался Pegas, теперь же носит имя Lana. Обслуживал его экипаж из 19 россиян. Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение по эмбарго на российскую нефть. Это может произойти до конца этого месяца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.