Беларусь ограничила доступ и приостановила выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Пограничного комитета Белоруссии. "Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области" , – говорится в сообщении. Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью. Напомним, ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. В офисе президента отреагировали на угрозу со стороны Беларуси, отметив, что вторжение белорусских войск будет самоубийством белорусского режима. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.