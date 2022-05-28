Сегодня, 28 мая, в большинстве регионов Украины ожидается дождь с грозами. Температура воздуха почти не изменится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут во многих областях. На юге и на востоке прогнозируются грозы. Сухо будет только в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с. Не смотря на дождь, столбики термометров днем покажут максимально +28 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+13, днем +19+22 градуса; на западе ночью +10+13 градусов, а днем +19+22; в восточных областях ночью +12+14, днем +22+27 градусов; на юге страны ночью +10+15 градусов, а днем +26+28; в центральных областях ночью +12+15, днем +21+24 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице будет сухо и безоблачно. Ветер западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20+22 градуса, а ночью +12+14 градусов. Ранее мы сообщали, что в столицу пришло метеорологическое лето, а весна продолжалась 108 дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.